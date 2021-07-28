الإطاحة بمواطنين اثنين في مكة سرقا 20 رأسًا من الأغنام

الرياض - محمد عبدالله - تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة المنصور مع مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر، لاتهامهما بسرقة 20 رأسًا من الأغنام من حظيرة أغنام بمحيط تغطية مركز شرطة المنصور بأحد ضواحي غرب مكة المكرمة.

وكشفت مصادر «عاجل»، عن أن غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقت بلاغًا وقت السرقة من صاحب الحظيرة يتضمن سرقة 20 رأسًا من الأغنام، وحسب توجيهات القيادات الأمنية بالدوريات الأمنية تم جمع المعلومات والبحث والتحري.

وأوضحت المصادر، أنه تم تحديد هوية الجانيين والقبض عليهما بحي الرصيفة خلف إحدى الاسواق وسوبر ماركت شهير، واعترفا مبدئيًّا بسرقة 5 رؤوس من الاغنام مستخدمين سيارة سوداء من نوع يارس، وباعا الأغنام في سوق الحراج بكيلو 10 جنوب مكة بمبلغ 1000 ريال لكل رأس.

وأشارت إلى أنه جرى إعداد محضر ضبط بالحالة مدعومًا بالاعترافات والقرائن والبراهين التي تدينهما وربطها بسرقات مماثلة، وتسليمهما مركز شرطة المنصور، والذي أوقفهما على ذمة التحقيق، ورفع بصماتهما لمعرفة سجلهما الاجرامي، ومدى تورطهما بالسرقات المماثلة، وتم إخطار فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.