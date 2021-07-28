وأهابت الجامعة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وكذلك الزائرين بأهمية إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول إلى مقار الجامعة للتأكد من حالة التحصين.
ودعت الطلاب والطالبات غير المحصنين بالمبادرة لأخذ اللقاح قبل بدء الدراسة؛ للتمكن من حضور المحاضرات في مقار الجامعة، علمًا أن المقررات الحضورية لن تُحول إلى محاضرات عن بُعد في حال عدم تحصين الطالب.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم القرى لطلابها غير المحصنين : المقررات الحضورية لن تكون عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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