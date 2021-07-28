الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

من جانب آخر، استقبل الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني، بمناسبة حصول الجامعتين على جوائز عالمية.
وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول عربيا، كأفضل مؤسسة للتعليم العالي بحسب تصنيف التايمز للتعليم العالي السنوي للجامعات، كما هنأ سموه رئيس جامعة أم القرى، بمناسبة حصول الجامعة على جائزة بلاك بورد للتميز الدولية للعام 2021، عن فئة التدريب والتطوير المهني للتدريب والتطوير المهني على مستوى العالم. وأكد الفيصل أن الإنجاز العلمى للجامعتين يُضاف إلى إنجازات دوت الخليج، في العهد الزاهر لخادم الحرمين وولي عهده.
وحافظت جامعة المؤسس على مركزها الأول عربياً، في تصنيف «مؤسسة التايمز» للتعليم العالي السنوي للجامعات لأربعة أعوام متتالية، إضافة إلى تصدرها على مستوى الجامعات العربية ودخولها ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، بحسب تصنيف شانجهاي الدولي ARWU لجامعات العالم. وحصلت جامعة أم القرى على الجائزة نظير نجاحاتها المتحققة، في عمليات التعليم والتدريب الإلكتروني والتحول الرقمي.
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