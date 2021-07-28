شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 83 مخالفة كورونا و 70 إنذارًا للمنشآت بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منذ مطلع شهر يوليو الحالي 1689 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت الزيارات عن ضبط 229 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، فيما وجهت الوزارة 70 إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت 26 بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل.

وأكد فرع الوزارة على أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة ولوائح الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة تبوك.

داعياً الجميع إلى التعاون مع الفرع والإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).