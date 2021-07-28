شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": العديد من الدول سجّلت إصابات بالمتحورات ويجب أخذ الجرعتين للوقاية منها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل

1334 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1079

أوضحت وزارة الصحة أن العديد من دول العالم سجّلت إصابات كثيرة بالمتحورات، ويجب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، مهيبةً بالجميع إلى سرعة الحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض، لافتةً الانتباه إلى أنه يُمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1334) حالة مؤكدة وتعافي (1079) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11380) حالة منها (1409) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (522108) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (502528) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8200) حالة -يرحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).