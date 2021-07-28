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أبعدت مصر، ممثلة في وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم "الأربعاء" مواطنًا تونسيَّ الجنسية خارج أراضهيا؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وذكر "توفيق" في قراره على أنه بعد "الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 يونيو 2021 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أنه تقرر إبعاد فؤاد بن محمد البركي، تونسي الجنسية، من مواليد 1 نوفمبر 1973، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
مصر تبعد "تونسي" عن أراضيها لأسباب تتعلّق بالصالح العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
أبعدت مصر، ممثلة في وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم "الأربعاء" مواطنًا تونسيَّ الجنسية خارج أراضهيا؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وذكر "توفيق" في قراره على أنه بعد "الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 يونيو 2021 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أنه تقرر إبعاد فؤاد بن محمد البركي، تونسي الجنسية، من مواليد 1 نوفمبر 1973، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:56 PM
لم يبيّن القرار مصدر خطورة "البركي"
أبعدت مصر، ممثلة في وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، اليوم "الأربعاء" مواطنًا تونسيَّ الجنسية خارج أراضهيا؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وذكر "توفيق" في قراره على أنه بعد "الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامـة الأجانـب بمصر والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 يونيو 2021 بشأن طلب إبعاد تونسي الجنسية خارج البلاد"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أنه تقرر إبعاد فؤاد بن محمد البركي، تونسي الجنسية، من مواليد 1 نوفمبر 1973، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
، مصر تبعد "تونسي" عن أراضيها لأسباب تتعلّق بالصالح العام ،
المصدر : الخليج 365
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