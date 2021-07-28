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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن "أفغانستان ستتحول إلى دولة منبوذة في حال سيطرة حركة طالبان المتمردة على الحكم فيها بالقوة".
ووصف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، على هامش زيارته للدولة الآسيوية، علاقات الولايات المتحدة والهند بـالحيوية، بين بلدين تربطهما صداقة لا مثيل لها.
وقال: "لن ننسى المساعدة التي قدمتها لنا الهند في بداية الجائحة، ويسرني الإعلان عن مساعدة للهند بقيمة 25 مليون دولار بهدف الحد من الجائحة".
وتأتي زيارة بلينكن للهند ضمن جولة آسيوية تشمل الكويت أيضًا، وتستمر حتى غد؛ وذلك لمناقشة قضايا الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى المصالح المشتركة وقضايا المناخ وجائحة الفيروس التاجي.
"بلينكن": أفغانستان ستتحول لدولة منبوذة إذا سيطرت عليها "طالبان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن "أفغانستان ستتحول إلى دولة منبوذة في حال سيطرة حركة طالبان المتمردة على الحكم فيها بالقوة".
ووصف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، على هامش زيارته للدولة الآسيوية، علاقات الولايات المتحدة والهند بـالحيوية، بين بلدين تربطهما صداقة لا مثيل لها.
وقال: "لن ننسى المساعدة التي قدمتها لنا الهند في بداية الجائحة، ويسرني الإعلان عن مساعدة للهند بقيمة 25 مليون دولار بهدف الحد من الجائحة".
وتأتي زيارة بلينكن للهند ضمن جولة آسيوية تشمل الكويت أيضًا، وتستمر حتى غد؛ وذلك لمناقشة قضايا الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى المصالح المشتركة وقضايا المناخ وجائحة الفيروس التاجي.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:41 PM
وصف علاقة واشنطن بنيودلهي بالحيوية
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن "أفغانستان ستتحول إلى دولة منبوذة في حال سيطرة حركة طالبان المتمردة على الحكم فيها بالقوة".
ووصف "بلينكن" في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، على هامش زيارته للدولة الآسيوية، علاقات الولايات المتحدة والهند بـالحيوية، بين بلدين تربطهما صداقة لا مثيل لها.
وقال: "لن ننسى المساعدة التي قدمتها لنا الهند في بداية الجائحة، ويسرني الإعلان عن مساعدة للهند بقيمة 25 مليون دولار بهدف الحد من الجائحة".
وتأتي زيارة بلينكن للهند ضمن جولة آسيوية تشمل الكويت أيضًا، وتستمر حتى غد؛ وذلك لمناقشة قضايا الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى المصالح المشتركة وقضايا المناخ وجائحة الفيروس التاجي.
، "بلينكن": أفغانستان ستتحول لدولة منبوذة إذا سيطرت عليها "طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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