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ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.
ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.
وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
"عباس": سد النهضة مفيد للسودان إذا كان هناك اتفاق ثلاثي ملزمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-28
ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.
ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.
وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:15 PM
لفت إلى أن الخرطوم لن تدخل في مفاوضات مع أثيوبيا دون تغيير المنهجية
ذكر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحية التوليد الكهربائي، وتقليل الطمي والفيضانات، ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق ثلاثي ملزم.
ولفت "عباس" إلى أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع أثيوبيا بنفس المنهجية السابقة؛ لأنها تعني شراء للوقت، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول؛ لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاقاً ثلاثياً.
وبيّن أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
، "عباس": سد النهضة مفيد للسودان إذا كان هناك اتفاق ثلاثي ملزم ،
المصدر : الخليج 365
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