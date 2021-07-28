شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : منتدى الصناعة الرابعة .. دور ريادي عالمي جديد للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة تعمل على تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار محليًا وعالميًا

-إيجاد الحلول المُبتكرة لأهم القضايا المُلحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء

- المنتدى ترجمةً عملية لاهتمام ولي العهد في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي

- المنتدى يتصدى لأبرز القضايا المُلحة والتي تشغل بال البشرية وخاصة الأنظمة الصحية

جسد تدشين المملكة مركز الثورة الصناعية الرابعة في إطار تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، الدور السعودي الريادي في تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار محليًا وعالميًا، وإيجاد الحلول المُبتكرة لأهم القضايا المُلحة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

فيما عكس استضافة المملكة للمنتدى الأول للثورة الصناعية الرابعة ، عميق الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرصهما على تطويع وتسخير التقنية في خدمة الإنسان وقضاياه.

وجاء انعقاد المنتدى الأول للثورة الصناعية الرابعة في المملكة ، ترجمةً عملية لاهتمام سمو ولي العهد في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وبناء مدن المستقبل وفق تقنيات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة؛ بما يُعزز أهداف التنمية المُستدامة وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ويأتي أيضا استشعارًا من المملكة لأهمية ذلك في تحقيق أهداف رؤية 2030 سواءً في قطاعات الصناعة والتعدين، و البيانات الضخمة، و الخدمات اللوجستية، ودمج الأنظمة الرقمية والبيولوجية لرفع مستوى توفير الرعاية الصحية.

وسيتصدى المنتدى ، لأبرز القضايا المُلحة والتي تشغل بال البشرية، وتحديدًا لناحية بناء أنظمة رعاية صحية على قادرة على الصمود في وجه الأزمات لعدم تكرار ما عانه العالم في ظل جائحة كورونا الحالية، إضافة إلى تحولات الطاقة النظيفة وجهود حماية البيئة.

ويؤكد الحضور الحكومي الكبير والتمثيل العالمي الرفيع في جلسات المنتدى ، على دور المملكة البارز في تطويع ذلك لخدمة القطاعات الحيوية سواء كانت صناعية أو صحية أو بيئية أو مالية أو في بقية القطاعات الأخرى كالمدن الذكية وتطبيقات النقل الحديثة وغيرها.