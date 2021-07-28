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وزير التعليم يستعرض أوجه التعاون مع نظيره الكويتي

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء وزير التربية الكويتي د.علي بن فهد المضف، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025م، التي تستضيفها العاصمة البريطانية "لندن".

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والبحثية، والتعليم خلال جائحة ، ومحاور اجتماع القمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتكامل في دعم برامج التعليم عالمياً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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