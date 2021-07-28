شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض أوجه التعاون مع نظيره الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء وزير التربية الكويتي د.علي بن فهد المضف، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025م، التي تستضيفها العاصمة البريطانية "لندن".

واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العلمية والبحثية، والتعليم خلال جائحة كورونا، ومحاور اجتماع القمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتكامل في دعم برامج التعليم عالمياً.