شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب سعوديون يبدأون التدريب على أنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - برنامج التدريب يدعم تنمية القدرات البشرية وإعداد جيل جديد في سوق العمل

- التدريب والإرشاد المهني في إحدى الشركات الرائدة بأنظمة الدفاع والطيران في العالم

بدأ 7 طلاب وطالبات من الموهوبين في الجامعات السعودية، المشاركة في تدريب بمجال تصنيع وتجميع رادارات الدفاع الجوي والصاروخي، والأسلحة عالية الدقة، وأنظمة القيادة والتحكم، وحلول الأمن السيبراني، بـ ريثيون العربية السعودية التابعة لـ ريثيون تكنولوجيز.

يدعم التدريب أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية، ودعماً لرؤية 2030 من خلال عقد الشراكات مع الجامعات وبرامج التدريب المهني لإعداد جيل جديد من الشباب السعودي في سوق العمل.

ويشارك في البرنامج، الذي يمتد حتى شهر ديسمبر المقبل، خمسة طلاب وطالبتان مم جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة حائل، وجامعة أم القرى؛ لاكتساب خبرات عملية وإتاحة فرصة للمتدربين الحصول على التدريب والإرشاد المهني في إحدى الشركات الرائدة بأنظمة الدفاع والطيران في العالم.

وبهذه المناسبة، قال ديف هانلي، الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون العربية السعودية: "تلتزم شركتنا بتوفير وظائف ذات مهارات عالية وتجتذب اهتمام المواطنين السعوديين نحو قطاعات الدفاع والأمن والطيران والتكنولوجيا. ويتيح برنامج التدريب للطلاب المشاركين فرصة مهمة للتعرف على المسارات المهنية التي يمكنهم من خلالها المساهمة في تحقيق أهداف السلامة والأمن للمملكة".

من جانبه، قال علي البار، مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ريثيون العربية السعودية: "يساهم اجتذاب المواهب المحلية للعمل في قطاع الدفاع والطيران بتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنضوي تحت رؤية 2030. ويهدف برنامج التدريب الداخلي إلى إشراك الطلاب في تجارب واقعية تثري معرفتهم الأكاديمية، وتعرّفهم بالفرص الوظيفية المتاحة أمامهم في قطاع الدفاع والطيران بعد التخرج من جامعاتهم".

وتُعد ريثيون العربية السعودية، التي تتخذ الرياض مقراً لها، شركة مختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني تواكب المتطلبات الدفاعية العسكرية والمدنية للمملكة العربية السعودية، وتدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، وتوفّر خدمات الدعم المرتبطة باستخدام تلك المنتجات.

وترتكز ريثيون العربية السعودية على شراكة تمتد لأكثر من خمسين عاماً بين "ريثيون" والمملكة العربية السعودية.

ويعمل لدى الشركة في المملكة حالياً أكثر من 270 موظفاً عبر مكاتبها في الرياض وجدة، بما في ذلك 150 موظفاً سعودياً.