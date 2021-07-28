شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت وضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 1060 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، أمس، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 6 منشآت، وضبط 62 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات "940"، 19 بلاغاً لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، مشيرةً إلى استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، واشتراطات البلدية، مع رفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.