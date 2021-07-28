حفظي يُقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة في ألبانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن غازي حفظي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية ألبانيا لرئيسة المراسم السيدة جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.

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