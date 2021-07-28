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شكرا لقرائتكم حفظي يُقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة في ألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
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حفظي يُقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة في ألبانيا
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين فيصل بن غازي حفظي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية ألبانيا لرئيسة المراسم السيدة جيكا اينتيلا في مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتيرانا.
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