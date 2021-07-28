قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الأمريكي ويبحث معه التعاون المشترك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقشا خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفيه على طائرة (F15-SA).

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