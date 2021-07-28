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شكرا لقرائتكم قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الأمريكي ويبحث معه التعاون المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.
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قائد القوات الجوية يستقبل نظيره الأمريكي ويبحث معه التعاون المشترك
زارا مركز الحرب الجوي
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، معالي قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.
وناقشا خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفيه على طائرة (F15-SA).
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