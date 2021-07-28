الأمن البيئي يوقف 25 شخصًا أشعلوا النار في مواقع مخالفة بمتنزه السودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (25) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(11) مقيمًا، من الجنسيات المصرية والباكستانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

الأمن البيئي يطبق الإجراءات الاحترازية

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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