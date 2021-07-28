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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يوقف 25 شخصًا أشعلوا النار في مواقع مخالفة بمتنزه السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأمن البيئي يوقف 25 شخصًا أشعلوا النار في مواقع مخالفة بمتنزه السودة
تغريم كل منهم 3 آلاف ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (25) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(11) مقيمًا، من الجنسيات المصرية والباكستانية واليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
الأمن البيئي يطبق الإجراءات الاحترازية
وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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