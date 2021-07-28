السعودية | بضوابط احترازية عالية.. فنادق مكة تستعد لاستقبال المعتمرين

شكرا لقرائتكم بضوابط احترازية عالية.. فنادق مكة تستعد لاستقبال المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انقضاء موسم الحج، تتهيأ فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال الزوار والمعتمرين، بعد فتح العمرة من خارج السعودية، مع مطلع شهر محرم القادم.

وفي هذا الشأن، أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني العميري لـ"العربية.نت"، أن هناك أكثر من ٢٦٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة، بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، وجاهزة لاستقبال المعتمرين من داخل السعودية أو من خارجها خلال موسم العمرة، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 70 ألف غرفة فندقية مخصصة لإسكان زوار المسجد النبوي.

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الإجراءات الاحترازية

كما أضاف: "هذه الفنادق والأبراج ذات تصنيف عالي الجودة، وجميعها ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق على مدار الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري".

الحرم المكي

وقال: "من ضوابط خدمات سكن المعتمرين تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية، وتعيين موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة، وإنهاء إجراءات السكن، وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالات اشتباه مباشرة، إلى أن تقوم مديرية الشؤون الصحية بإكمال اللازم، بالإضافة إلى تطبيق عدم زيادة عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة".

وتابع: "ومن الضوابط وجوب تخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار، وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالتعقيم، كما يتم في الفنادق الالتزام بخروج الزوار والمعتمرين من السكن وتفويجهم للصلاة أو أداء العمرة، بموجب تصاريح تطبيق (اعتمرنا) و تطبيق البروتوكولات التي تعتمدها الجهات المختصة في المطاعم الموجودة داخل مقار السكن".