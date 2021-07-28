السعودية | مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود

شكرا لقرائتكم مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجت سيدة سعودية من كارثة حريق داخل محطة وقود، بعد انحراف المركبة التي تقودها من نوع "جيمس"، وارتطامها بكابينة البنزين داخل المحطة، التي اشتعلت النيران فيها، وعلى الفور سارع المتواجدون لإطفاء الحريق وتمكنوا من إخماد النار، ونجاة السيدة بعد نزولها من السيارة.

مشهد الحادثة وثقته كاميرا المحطة بفيديو راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ذكر أحد أقارب المواطنة التي كانت تقود السيارة أنها من سكان مدينة الرياض، وقدمت لمدينة الأفلاج في إجازة عيد الأضحى، ولديها الخبرة في القيادة لقضاء مستلزمات منزلها من الأماكن القريبة.

مادة اعلانية

وقال: "الحادثة المتداولة وقعت مساء أمس الثلاثاء بإحدى محطات الوقود بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بالأفلاج، عندما خرجت المواطنة من المنزل بهدف شراء مستلزمات لأحد أطفالها، وحين وقوف مركبتها وإطفاء المحرك أثناء تزويدها بالوقود من المحطة، وعزمها السير بعد انتهاء تزويد الوقود كان المقود في اتجاه اليسار، وفقدت السيطرة على القيادة بعد تشغيل المركبة والسير، فارتطمت المركبة بمضخة الوقود واندلع الحريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود".