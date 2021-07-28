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استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.
وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 05:50 PM
الطرفان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشتركقائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية
استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.
وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).
، قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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