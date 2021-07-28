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قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - الطرفان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل قائد القوات الجوية الملكية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 05:50 PM

الطرفان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، في قاعدة الملك عبدالعزيز بالقطاع الشرقي اليوم، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق غريغوري قيو والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان خلال الاستقبال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قام قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية بزيارة مركز الحرب الجوي، وشارك في رحلة تعريفية على طائرة (F15-SA).

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، قائد القوات الجوية يستقبل نظيره بالقيادة المركزية الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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