، إعفاء المقيمين في رحلات الكروز السعودية من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة ،

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في قرار استثنائي يخص إجراءات دخول ركاب برنامج صيف 2021م من المقيمين والأجانب المحصنين بجرعتين والمسافرين على متن رحلات "الكروز السعودية" الحالية يتم إعفاؤهم من شرط الحجر المؤسسي عند عودتهم للمملكة، بعد الرحلة الدولية من الدول المحظورة جمهورية مصر العربية، وغير المحظورة المملكة الأردنية الهاشمية،، والذين يتم تسجيل خروجهم من المملكة عبر المنافذ المخصصة للسفن السياحية، ومعاملتهم معاملة المحصن السعودي، والسماح لهم بالدخول، وإعفاؤهم عند قدومهم من الفحص PCR وعدم الخضوع للحجرالمؤسسي.
وكانت شركة "كروز" قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز، وبموجب هذه الاتفاقية ستبحر سفينة "إم.إس.سي" في البحر الأحمر؛ انطلاقاً من جدة في عدة رحلات في 3 مسارات للرحلات منها جزر ينبع وشواطئ الأردن وسواحل مصر وسيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر.
إعفاء المقيمين في رحلات الكروز السعودية من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكةخالد خليل الخليج 365 2021-07-28
في قرار استثنائي يخص إجراءات دخول ركاب برنامج صيف 2021م من المقيمين والأجانب المحصنين بجرعتين والمسافرين على متن رحلات "الكروز السعودية" الحالية يتم إعفاؤهم من شرط الحجر المؤسسي عند عودتهم للمملكة، بعد الرحلة الدولية من الدول المحظورة جمهورية مصر العربية، وغير المحظورة المملكة الأردنية الهاشمية،، والذين يتم تسجيل خروجهم من المملكة عبر المنافذ المخصصة للسفن السياحية، ومعاملتهم معاملة المحصن السعودي، والسماح لهم بالدخول، وإعفاؤهم عند قدومهم من الفحص PCR وعدم الخضوع للحجرالمؤسسي.
وكانت شركة "كروز" قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز، وبموجب هذه الاتفاقية ستبحر سفينة "إم.إس.سي" في البحر الأحمر؛ انطلاقاً من جدة في عدة رحلات في 3 مسارات للرحلات منها جزر ينبع وشواطئ الأردن وسواحل مصر وسيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:49 PM
بشرط تلقّي الجرعتين
في قرار استثنائي يخص إجراءات دخول ركاب برنامج صيف 2021م من المقيمين والأجانب المحصنين بجرعتين والمسافرين على متن رحلات "الكروز السعودية" الحالية يتم إعفاؤهم من شرط الحجر المؤسسي عند عودتهم للمملكة، بعد الرحلة الدولية من الدول المحظورة جمهورية مصر العربية، وغير المحظورة المملكة الأردنية الهاشمية،، والذين يتم تسجيل خروجهم من المملكة عبر المنافذ المخصصة للسفن السياحية، ومعاملتهم معاملة المحصن السعودي، والسماح لهم بالدخول، وإعفاؤهم عند قدومهم من الفحص PCR وعدم الخضوع للحجرالمؤسسي.
وكانت شركة "كروز" قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة إم.إس.سي كروز، وبموجب هذه الاتفاقية ستبحر سفينة "إم.إس.سي" في البحر الأحمر؛ انطلاقاً من جدة في عدة رحلات في 3 مسارات للرحلات منها جزر ينبع وشواطئ الأردن وسواحل مصر وسيتمكن ركَّاب السفينة من زيارة مجموعة مختارة من الموانئ والوجهات السياحية الرائدة على سواحل البحر الأحمر.
، إعفاء المقيمين في رحلات الكروز السعودية من الحجر المؤسسي عند العودة للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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