، آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:
- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.
- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.
- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".
- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".
آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليهاخالد خليل الخليج 365 2021-07-28
أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:
- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.
- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.
- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".
- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
02:45 PM
السماح بالسفر للمحصنين
أعلنت الحكومة الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:
- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.
- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.
- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".
- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".
، آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.