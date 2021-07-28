، "ماريوت" يؤكد حادثة السائحة الأمريكية.. هاجمها تمساح طوله 3 أمتار وتم إنقاذها ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تحتفل بتخرجها الدراسي

كشفت سائحة أمريكية -عبر تسجيل مرئي- ما حدث لها في منتجع ماريوت؛ حيث استطاع تمساح ضخم طوله 3 أمتار مهاجمتها وسحبها إلى قاع المحيط، قبل إنقاذها من قِبَل "سارة لاني" سائحة أمريكية أخرى من سانت لويس في ولاية ميسوري تواجدت على الشاطئ لحظة الهجوم.

وتحولت رحلة "كيانا هامل" التي تخرجت حديثًا من المدرسة الثانوية، إلى علاج وعمليات جراحية بدلًا من قضاء إجازتها في "بويرتو فالارتا" المدينة السياحية المكسيكية الواقعة على المحيط الهادي بمنطقة خليج بانديراس، وتعتبر ثاني أكبر منطقة حضرية في ولاية مكسيكو.

وكانت "كيانا" تسبح ليلًا برفقة صديقاتها، وشعرت بعضة قوية في ساقها اليمنى، وصرخت بصوت عالٍ، واستطاعت أن تضرب التمساح بقوة، حتى حضرت السائحة الأمريكية الأخرى وأنقذتها وسحبتها إلى الشاطئ، ثم توجهت إلى المستشفى التي طلبت منها 11 ألف دولار قبل العلاج، وسرعان ما تدخلت والدتها، وبدأ العلاج، وقام أصدقاؤها بإنشاء حساب لمساعدتها في تكلفة العمليات المتبقية.

ووفقًا لـ"سي إن إن"؛ فقد أصدر منتجع ماريوت بيانًا يؤكد فيه الحادثة، وكشف أن هناك علامات تحذّر السياح من مثل هذه الحوادث؛ ولكن ردت "كيانا" السائحة المصابة، بأنه لم يحذرها أي شخص في المنتجع من هذه الأمور، كما أن العلامات باللغة الإسبانية وغير مضاءة.