، منتخب مصر الأولمبي يتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو بثنائية بمرمى أستراليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يلاقي نظيره البرازيلي السبت المقبل

خطف منتخب مصر الأولمبي بطاقة التأهل لدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد فوزه الثمين على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، على استاد مياغي في ريفو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بكرة القدم للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

منتخب مصر أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله أحمد ياسر ريان، بعد مجهود رائع من رمضان صبحي الذي توغل من الجهة اليسرى وراوغ وأهدى الكرة لمسجل الهدف الذي أودعها في المرمى بالدقيقة الأخيرة من مجريات الشوط.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق أضاف عمار حمدي الهدف الثاني للمنتخب المصري، بعد أن تابع كرة مرتدة من يد الحارس الأسترالي.

ورفع المنتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني، الذي تعادل مع إسبانيا بنتيجة 1-1 في نفس التوقيت، بينما تجمّد رصيد استراليا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

وضرب منتخب مصر موعداً مع البرازيل في ربع نهائي الأولمبياد يوم السبت المقبل كوصيف للمجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني بهدف لهدف.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 5 نقاط، في المقابل رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.