، وزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة ،

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اعتمدت وزارة الحج والعمرة، منصة "رحال"، التي تقدم جميع خدمات العمرة من خلال الربط مع محرك الحجز المركزي السعودي "مقام".
يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها تفوق التوقعات.
وقال المدير العام لمجموعة مرمرة السعودية، رائد الأعمال رمزي رأفت الكتبي: إن منصة "رحال" تعد علامة تجارية سعودية ضمن المجموعة.
وأضاف: أنها تسعى لتلبية احتياجات المعتمرين كمشغل رحلات متعدد القنوات، بحيث توفر "رحال" تجربة سلسة للعملاء من خلال أحدث المنصات الإلكترونية ووكالات السفر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف "الكتبي" أن منصة "رحال" تقدم حلولًا متعددة لإجراء الحجوزات الفندقية مع أكثر من مليون فندق حول العالم، عبر خمس لغات؛ وهي: "العربية والإنجليزية والتركية والإندونيسية والأوردو"، بالإضافة إلى باقات عطلات متنوعة ومتكاملة.
كما تقدم أفضل العروض والمنتجات التي تلبي التطلعات، إلى جانب خدمات استشارات السفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلًا عن توفر نظام دفع إلكتروني آمن وسريع محمي ومشفر لضمان حماية المعلومات.
يذكر أن منصة "رحال" "www.umrah.rehalapp.com" تسعى لتلبية احتياجات المسافرين وتقديم تجربة حجز فريدة وسهلة ومريحة لتكون الوجهة الأولى للتخطيط لرحلة عمرة تفوق التوقعات والاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 05:44 PM
بهدف تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمنوزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة
اعتمدت وزارة الحج والعمرة، منصة "رحال"، التي تقدم جميع خدمات العمرة من خلال الربط مع محرك الحجز المركزي السعودي "مقام".
يأتي ذلك بهدف تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها تفوق التوقعات.
وقال المدير العام لمجموعة مرمرة السعودية، رائد الأعمال رمزي رأفت الكتبي: إن منصة "رحال" تعد علامة تجارية سعودية ضمن المجموعة.
وأضاف: أنها تسعى لتلبية احتياجات المعتمرين كمشغل رحلات متعدد القنوات، بحيث توفر "رحال" تجربة سلسة للعملاء من خلال أحدث المنصات الإلكترونية ووكالات السفر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف "الكتبي" أن منصة "رحال" تقدم حلولًا متعددة لإجراء الحجوزات الفندقية مع أكثر من مليون فندق حول العالم، عبر خمس لغات؛ وهي: "العربية والإنجليزية والتركية والإندونيسية والأوردو"، بالإضافة إلى باقات عطلات متنوعة ومتكاملة.
كما تقدم أفضل العروض والمنتجات التي تلبي التطلعات، إلى جانب خدمات استشارات السفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلًا عن توفر نظام دفع إلكتروني آمن وسريع محمي ومشفر لضمان حماية المعلومات.
يذكر أن منصة "رحال" "www.umrah.rehalapp.com" تسعى لتلبية احتياجات المسافرين وتقديم تجربة حجز فريدة وسهلة ومريحة لتكون الوجهة الأولى للتخطيط لرحلة عمرة تفوق التوقعات والاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.
، وزارة الحج تعتمد منصة "رحال" للتخطيط لرحلة العمرة ،
المصدر : الخليج 365
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