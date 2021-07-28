شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، موضحا أن الدمام سجلت حرارتها 5ْ0.3، والأحساء 4ْ9.4.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الرياض بلغت حرارتها 4ْ8، بينما وصلت درجة حرارة القيصومة والخرج 4ْ7، وبريدة 4ْ6.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تصحب غالبا بزخات من البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س أو أكثر، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.