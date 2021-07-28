شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم تنازل بعض الورثة عن حقهم لآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم تنازل بعض الورثة عن حقهم لآخرين.

وكانت أرملة قد تساءلت عما إذا كانت آثمة عندما طلبت من والدي زوجها التنازل عن حقهما في الميراث، فأجاب "السليمان" بأنه يجوز للورثة أن يتنازل عن حقهم في الميراث إذا لم يكونوا في حاجة للمال.

وأضاف أنه لا يجوز مطالبة الورثة التنازل عن حقهم إذا كانوا يمرون بضائقة مالية، مؤكدًا جواز أن يتنازل الورثة عن الميراث إذا كانوا لا يحتاجون له، وتم التنازل عن طيب خاطر.