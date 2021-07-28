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بالفيديو.. الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت اللجنة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على " تويتر " : يمثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ظاهرتين مختلفتين ولكنهما منفصلتان رغم ارتباطهما ببعض في بعض الأحيان حيث يتم إجبار الكثير من الضحايا على العمل القصري للاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأعضاء.

وأضافت : تهريب المهاجرين يتم بالتفاق مع المهرب للدخول إلى دول أجنبية بطريقة غير شرعية ويتم استغلالهم هناك، او الاتجار بالأشخاص حيث يصعب التفريق بين الجريمتين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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