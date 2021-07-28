شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الفرق بين جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت اللجنة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على " تويتر " : يمثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ظاهرتين مختلفتين ولكنهما منفصلتان رغم ارتباطهما ببعض في بعض الأحيان حيث يتم إجبار الكثير من الضحايا على العمل القصري للاستغلال الجنسي أو الاتجار بالأعضاء.

وأضافت : تهريب المهاجرين يتم بالتفاق مع المهرب للدخول إلى دول أجنبية بطريقة غير شرعية ويتم استغلالهم هناك، او الاتجار بالأشخاص حيث يصعب التفريق بين الجريمتين.