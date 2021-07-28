شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح كيفية تسجيل خطوات حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل كيفية تسجيل خطوات حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز، حيث تم تسجيل 8600 منشأة خلال النصف الأول من 2021.

وذكرت أن الخطوات تتضمن " من القائمة اختيار إدارة الحسابات، اختيار تفعيل حساب منشأة، تحديد نوع الجهة وإدخال السجل التجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة آليا وبقية المنشأت عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.