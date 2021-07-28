4  مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن في المملكة عدد حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا، والبالغة 1079 حالة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وسجلت الرياض 285 حالة وجدة 87 ومكة المكرمة 58 وحائل 52 حالة تعاف، فيما سجلت الطائف 44 حالة وأبها 38 وخميس مشيط والهفوف 32 حالة لكل منهما، والدمام 31، وبريدة 24 وبللسمر 22 والمدينة المنورة وينبع والظهران والمبرز 19 حالة لكل منهم، كما سجلت الخبر 16 حالة وجازان 14 ونجران وعنيزة 13 لكل منهما وسجلت تبوك وعرعر وبلجرشي 9 حالات تعافٍ لكل منهم.

وتم تسجيل 8 حالات في الجبيل، و7 حالات في كل من أحد رفيدة وصبيا وبيش، وسجلت 6 حالات في الدرب وبيشة والمذنب، و5 حالات في كل من موقق والشنان والقطيف والنعيرية، وسجلت 4 حالات في كل من الأسياح وحبونا وأبوعريش والبدائع وأملج وحفر الباطن والخفجي والحجرة ووادي الدواسر.

كما تم تسجيل 3 حالات في أبوراكا وسكاكا والزلفي ومليجة والمخواة وعيون الجواء والحناكية والموية وصامطة وتربة والعلا وفيفا والريث والبشائر، وسجلت حالتا تعاف في كل من بطحاء وعريعرة وعقلة الصقور وبقيق وحايل والغاط والعيون وصفوى وخيبر وحقل والبكيرية والعيض والخرج وثيلان والفرشة.

واقتصرت معدلات التعافي على حالة واحدة في كل من: بدء الجنوب والرين وتنومة والحرجة والعيدابي والمضة والمجمعة ووادي بن هشبل والدلم والدوادمي وسراة عبيدة ونمرة وسبت العلاية والبدع والقريات والبجادية ويدمة والأرطاوية وثادق وحوطة بني تميم وظهران الجنوب وتثليث والوجه وضبا ورفحا والمظيلف وسلوى والدرعية ووادي الفرع ورجال ألمع والحرث وساجر وثؤيبان والجفر.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، و11 حالة وفاة جديدة،خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522108، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 502528، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8200 حالة.