ضبط شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة عسير المقدم زيد الدباش القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها.

وصرح المقدم زيد الدباش بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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