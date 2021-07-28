وزارة الصحة: تسجيل 1334 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، و11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 1079 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522108، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 502528، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8200 حالة.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل

وزارة الصحة: للحصول على لقاح كورونا سجلوا في تطبيق «صحتي»