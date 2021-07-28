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وزارة الصحة: تسجيل 1334 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1334 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، و11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 1079 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 522108، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 502528، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8200 حالة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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