البحرين تستنكر الاعتداءات الحوثية الإرهابية تجاه مدن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - استنكرت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مستهدفة المناطق والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية،اليوم، أربعة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين (مفخخة) تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لضمان أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

كما أشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاع لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرتين المسيرتين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية.

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