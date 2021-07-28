«البيئة والزراعة» تحدد شروط الحصول على إذن استيراد مواشٍ

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اشتراطات ومتطلبات وآلية الحصول على خدمة طلب إذن استيراد مواشٍ من أغنام وماعز وأبقار والفصيلة الخيلية.

وأوضحت الوزراة، عبر موقعها الإلكتروني، تسمح هذه الخدمة للمواطنين والشركات طلب الموافقة والحصول على إذن استيراد مواشٍ في حالة توافر الشروط التالية:

- ينبغي أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية.

- يجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة من الطيور بعمر يوم واحد والبيض تفقيس أصل الشهادات الصحية البيطرية.

- يجب أن يصاحب كل شحنة مستوردة شهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة، ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

- يجب على المستورد الحصول على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية وتقديمها إلى الحجر الصحي قبل 15 يومًا من وصولها.

- جميع الشحنات التي تصل إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل ١٥ يوما على الأقل من تاريخ إذن الاستيراد لن يسمح للإرسالية الدخول إلى المملكة.

- لوزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد.

- لن يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري وتكون مطابقة لاشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على خدمة طلب إذان استيراد مواشٍ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

- تسجيل الدخول إلى النظام (والتسجيل في عدم التسجيل)

- يتم تحديد الخدمة المراد تنفيذ طلب لها.

- إدخال بيانات تفصيلية عن الشركة الموردة.

- إدخال معلومات مفصلة عن الإرسالية.

- إدخال بيانات تفاصيل المصدر.

- إدخال تفاصيل الإرسالية المراد استيرادها.

- الشهادة الصحية.

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