إنجاز 60% من أعمال مشروع متنزه الصفا بنجران

الرياض - محمد عبدالله - أنجزت أمانة منطقة نجران 60% من أعمال مشروع متنزه الصفا غرب مدينة نجران.

ويأتي المتنزه ضمن مشروعات أمانة منطقة نجران التطورية لتحسين جودة الحياة في المدينة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقع المشروع غرب مدينة نجران ويحوي مسطحات خضراء تقدر بحوالي 46 ألف متر مسطح وساحة لإقامة الفعاليات والاحتفالات، وألعاب أطفال وملاعب كرة قدم وممرات، وشلال مياه أعلى جبل رعوم يبلغ ارتفاعه حوالي 56 متراً، ودورات مياه، ومجرى لتصريف مياه السيول بطول 800 متر ، و500 موقف للسيارات.

اقرأ أيضًا:

الباحة.. جوهرة الجنوب تمتاز بطبيعتها الساحرة وإرثها التاريخي العريق