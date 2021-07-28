جازان : ضبط 400 طن من الربيان بعد التلاعب في تواريخ الصلاحية

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها تم رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وجرى ضبط وحجز الكميات المخزّنة والمخالفة من الربيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أُجري عليها التعديل، إضافةً لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.
وأغلقت "الهيئة" على إثر ذلك المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.
ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافةً إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، و/أو إلغاء الترخيص.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف "الهيئة" عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".
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