إيقاف 25 مخالفا لنظام البيئة في متنزه بالسودة

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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