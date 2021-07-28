تحديث جديد لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما جديدا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والخاص بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج. ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن يستثنى من ذلك المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون من فيروس كورونا ولم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من اللقاح. وأكدت الهيئة أن سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من تاريخ 1 / 1/ 1443 الموافق 9 / 8 / 2021.



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