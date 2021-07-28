جامعة نورة تحصد مركزين متقدمين في البحث العلمي

وحصل على المركز الثاني بحث بعنوان "دور الخدمة الاجتماعية في ظل أزمة جائحة كورونا" الذي يهدف إلى التعرف على دور الخدمة الاجتماعية في الأزمات، مع إيضاح دور الخدمة الاجتماعية في ظل أزمة جائحة كورونا، وتمثلت أهداف الدراسة في التعرف على دور الخدمة الاجتماعية في المجال الاجتماعي والطبي والاقتصادي في ظل أزمة جائحة كورونا، حيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية القائمة على جمع البيانات الميدانية وتحليلها.
بينما حصل على المركز الثالث بحث بعنوان "تأثير أزمة جائحة كورونا على المجتمع" , يهدف إلى التعرف على مدى تأثير أزمة جائحة كورونا على المجتمع، وتمحورت تساؤلات الدراسة حول مدى تأثير أزمة جائحة كورونا على المجتمع من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية والتعليمية.
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