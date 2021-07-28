عسير : القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري

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جازان : ضبط 400 طن من الربيان بعد التلاعب في تواريخ الصلاحية
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (412) طنًا من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد...
البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية بدون موافقتها
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخراً وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات...
جامعة نورة تحصد مركزين متقدمين في البحث العلمي
حصدت جامعة الأميرة نورة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية ، المركز الثاني والثالث في جائزة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية...
6 مدن لفحص ما قبل الزواج بمراكز خاصة
ارتفع عدد المراكز الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المملكة إلى 160 مركزاً، وذلك بعد اعتماد وزارة الصحة 29...
نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني
استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة...
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