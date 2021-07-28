اخبار السعوديه

عسير : القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري

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جازان : ضبط 400 طن من الربيان بعد التلاعب في تواريخ الصلاحية

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (412) طنًا من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد...

3fbb194c73.jpgجازان دوت الخليج
79cfaf177b.jpg18 ذو الحجة 1442 هـ

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية بدون موافقتها

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخراً وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

جامعة نورة تحصد مركزين متقدمين في البحث العلمي

حصدت جامعة الأميرة نورة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية ، المركز الثاني والثالث في جائزة الجمعية للدراسات الاجتماعية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

6 مدن لفحص ما قبل الزواج بمراكز خاصة

ارتفع عدد المراكز الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المملكة إلى 160 مركزاً، وذلك بعد اعتماد وزارة الصحة 29...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني

استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png18 ذو الحجة 1442 هـ

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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