عسير : القبض على شخص تحرش بفتاة داخل مراكز تجاري

جازان : ضبط 400 طن من الربيان بعد التلاعب في تواريخ الصلاحية ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (412) طنًا من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية بدون موافقتها أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها لاحظت مؤخراً وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد، عن بيع مخططات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

جامعة نورة تحصد مركزين متقدمين في البحث العلمي حصدت جامعة الأميرة نورة ممثلة بكلية الخدمة الاجتماعية ، المركز الثاني والثالث في جائزة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

6 مدن لفحص ما قبل الزواج بمراكز خاصة ارتفع عدد المراكز الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المملكة إلى 160 مركزاً، وذلك بعد اعتماد وزارة الصحة 29... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

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