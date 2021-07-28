السعودية | “الصحة” تُسجل 11 وفاة و1334 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 522108 حالات.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8200 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1079 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 502528 حالة، لافتة إلى أن هناك 11380 حالة نشطة حالياً، من بينها 1409 حالات حرجة.