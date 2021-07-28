الطيران المدني : تلقي الجرعتين شرط سفر المواطنين إلى الخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.

تلقي الجرعتين

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك (المسافرون الذين تقل أعمارهم عن (12) عامًا شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بـفيروس كورونا (كوفيد-19) خارج المملكة، والمتعافون من فيروس كورونا ولم يمض على إصابتهم أكثر من (6) أشهر، ومن أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة).

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ 01/01/1443هـ الموافق 09/08/2021م.

الطيران المدني تطبق الإجراءات الاحترازية

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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