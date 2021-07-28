الشرقية والرياض تسجلان 531 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1409

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1079) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (502528) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11380) حالة من بينها (1409) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (522108) حالات، توفي منهم (8200) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1334) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: المنطقة الشرقية 271، منطقة الرياض 260، منطقة مكة المكرمة 239، منطقة عسير 127، منطقة القصيم 86.

كما سجلت منطقة جازان 82، منطقة المدينة المنورة 67، منطقة حائل 59، منطقة نجران 41، منطقة الباحة 33، منطقة الحدود الشمالية 32، منطقة تبوك 25 أما منطقة الجوف فقد سجلت 12 حالة.



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