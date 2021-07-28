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شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي حوثي رابع أطلق باتجاه السعودية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021
أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع باتجاه مدينة جازان السعودية.
وأضاف التحالف أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية الإرهابية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على تويتر.
وتابع: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".