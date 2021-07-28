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أمير مكة يبحث تحديات موسم الحج لتلافيها الموسم المقبل 

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الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اجتماع لجنة الحج المركزية ، الذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج هذا العام 1442هـ.

واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام ، كما تم مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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