شكرا لقرائتكم خبر عن محامية سعودية تقاضي «بوينج» للحصول على تعويض لعائلة سعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • عذوق الشهيل : الجلسات مازالت قائمة لتحديد تعويضات حادث الطائرة الإثيوبية

• «العدل الأمريكية» غرمت بوينج 500 مليون دولار في حادث الطائرة

كشفت محامية دولية سعودية عن أنها تقوم بالترافع أمام القضاء الأمريكي للحصول على تعويضات من شركة بوينج لعدد من ضحايا الطائرة الأثيوبية ، بينهم سعودي ، قتلوا في حادث وقع عام 2019 بعد أن غرمت وزارة العدل الأمريكية شركة بوينج 500 مليون دولار.

وقالت المحامية عذوق سلطان الشهيل ممثلة لبعض أسر ضحايا الطائرة ، اليوم الأربعاء إنها موكلة عن عائلة سعودية مكونة من ستة أفراد توفي والدهم في حادث الطائرة ، كما أنها موكلة عن عدد من الجنسيات المختلفة بينهم أمريكي وأوربيون إضافة إلى جنسيات عربية أخرى لم تكشف عنها.

وأضافت الشهيل، وهي من المحاميات الأوائل في السعودية وحاصلة على ماجستير في القانون من بوسطن بالولايات المتحدة ، أن" وزارة العدل الأمريكية غرمت شركة بوينج 500 مليون دولار كتعويضات مالية لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية" ، موضحة أن "مداولات تجري حاليا بين المحامين الممثلين لأسر الضحايا ووزارة العدل الأمريكية لتحديد إجراءات صرف التعويضات".

وعن التعويض الخاص بالأسرة السعودية قالت الشهيل إن "هناك جلسات مازالت قائمة لتحديد إجراءات صرف التعويضات" ، موضحة أن "غرامة وزارة العدل الأمريكية على شركة بوينج ليس لها علاقة بقضايا التعويض المرفوعة في محكمة نورثرن ديستركت في ولاية إلينوي الأمريكية".

وكشفت الشهيل "عن حضورها شخصيا أولى جلسات المحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2019 بعد ذلك حضرت عدة جلسات للمحكمة عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا" ، موضحة أن "جلسات المحاكمة مازالت قائمة ويتم فيها أخذ أقوال المسؤولين في شركة بوينج".

وعن قيمة التعويضات التي تطالب بها قالت المحامية السعودية " إنها مازالت في مرحلة أخذ الأقوال".

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت في 10 مارس 2019 تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737 ماكس 8 " تابعة لها بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى نيروبي ، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.