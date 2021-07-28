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عاجل / بالصور .. إخلاء طبي للسعوديين المصابين بكورونا من إندونيسيا

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الدمام - شريف احمد - أوضحت السفارة في إندونيسيا ، أنه انفاذاً لتوجيهات القيادة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في إندونيسيا جراء اصابتهم بكورونا، قامت السفارة اليوم بنقل المصابين الى المملكة عبر طائرة الاخلاء الطبي السعودي .

ودعت السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في إندونيسيا الى سرعة العودة الى المملكة انفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية ولحماية انفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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