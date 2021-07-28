شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / بالصور .. إخلاء طبي للسعوديين المصابين بكورونا من إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت السفارة في إندونيسيا ، أنه انفاذاً لتوجيهات القيادة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في إندونيسيا جراء اصابتهم بكورونا، قامت السفارة اليوم بنقل المصابين الى المملكة عبر طائرة الاخلاء الطبي السعودي .

ودعت السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في إندونيسيا الى سرعة العودة الى المملكة انفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية ولحماية انفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته.