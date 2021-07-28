وزير الخارجية يستعرض مع قائد الجيش الباكستاني التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، أمس، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى إسلام آباد.

زيارة وزير الخارجية لإسلام آباد

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.



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