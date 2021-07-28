الفيصل يناقش تحديات موسم الحج وآليات تلافيها في المواسم المقبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اجتماع لجنة الحج المركزية والذي تخلله استعراض لأعمال الجهات خلال حج 1442هـ

أعمال لجنة الحج

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات والتحديات التي واجهتها في التنفيذ خلال حج هذا العام، كما جرت مناقشة آليات تلافيها في حج العام المقبل.



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