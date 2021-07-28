مجلس جامعة بيشة يقر زيادة القبول في المقاعد الدراسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، ترأس رئيس جامعة بيشة أ.د. محمد بن محسن صفحي، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات، الاجتماع الأول لمجلس الجامعة للعام الجامعي الجديد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. محمد الصالح وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام.

زيادة المقاعد في جامعة بيشة

وأقر المجلس خلال الاجتماع الزيادة في المقاعد الدراسية للعام الجامعي 1443هـ في المسار الصحي بالمقر الرئيس والتمريض بفروع الجامعة، وكذلك الزيادة في مقاعد التخصصات النوعية المستحدثة: (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، القانون، المحاسبة، الآثار والسياحة، علم المعلومات الجغرافية).

تشكيل للجان الدائمة

كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين ومدرسي اللغات، واللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، والمجلس العلمي في دورته السابعة، ومجلس عمادة الدراسات العليا، ومجلس عمادة البحث العلمي، وأقر أيضًا التقويم الدراسي للعام الجديد، وخطة برنامج ماجستير علوم المختبرات الطبية. وقد بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلبة الجامعة المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

تغيير القبول الإلكتروني

وكانت عمادة القبول والتسجيل في جامعة بيشة بدأت أمس الثلاثاء، فتح خدمة تغيير القبول الإلكتروني عبر بوابة القبول وذلك لمدة 48 ساعة.

ودعت الجامعة الراغبين بتغيير تخصصاتهم إلى الدخول على الرابط وتغيير التخصصات خلال الفترة المحددة.



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