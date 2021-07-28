إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية في الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 7 – 14 من الشهر الحالي 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

10846 جولة:

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10846 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في أسواق النفع العام والمطاعم والمطابخ والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة والحلويات وما في حكمها،‬ كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 482 مخالفة للتدابير الاحترازية.

جولات مكثفة:

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتو علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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