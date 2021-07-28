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دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، أسبوع التميز المؤسسي للربع الثاني 2021م المفهوم والممكنات، كما دشن فريق التميز المؤسسي ويشمل جميع المحافظات (جدة، مكة، وادي فاطمة، الطائف، تربة، القنفذة) ؛ حيث يتم العمل على تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير والمواصفات، والنهوض بالعمل كرافد استراتيجي لتنويع العمل المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى التميز والجودة في إطار وطني متجدد وفعال.
وتناول التدشين جوانب ومكتسبات أسبوع التميز وأهم الأهداف والمنطلقات في نظم المفاهيم والممكنات، بما يعزز تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي، وفق أحدث الأسس التقنية لمنافسة نظيراتها.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 03:02 PM
شمل 5 محافظات تحت شعار المفهوم والممكنات.. للنهوض بالعملمدير "موارد مكة" يدشن أسبوع التميز المؤسسي بالمنطقة
دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، أسبوع التميز المؤسسي للربع الثاني 2021م المفهوم والممكنات، كما دشن فريق التميز المؤسسي ويشمل جميع المحافظات (جدة، مكة، وادي فاطمة، الطائف، تربة، القنفذة) ؛ حيث يتم العمل على تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير والمواصفات، والنهوض بالعمل كرافد استراتيجي لتنويع العمل المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى التميز والجودة في إطار وطني متجدد وفعال.
وتناول التدشين جوانب ومكتسبات أسبوع التميز وأهم الأهداف والمنطلقات في نظم المفاهيم والممكنات، بما يعزز تحقيق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق مفاهيم التحوُّل الرقمي، وفق أحدث الأسس التقنية لمنافسة نظيراتها.
، مدير "موارد مكة" يدشن أسبوع التميز المؤسسي بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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